Frankfurt - Der Swiss-Mutterkonzern Lufthansa streicht bis ins Jahr 2030 insgesamt rund 4000 Verwaltungsjobs. Ein Grossteil des Abbaus betrifft demnach Stellen in Deutschland, wie der Konzern am Montag mitteilte. Laut dem Unternehmen betrifft dies vor allem administrative Bereiche, während operative Tätigkeiten wie der Flugbetrieb nicht erfasst werden sollen. Begründet wird der Schritt mit Effizienzgewinnen durch Digitalisierung, Automatisierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab