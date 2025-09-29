EQS-Ad-hoc: reconcept GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

reconcept begibt neuen sechsjährigen 7,75 % Green Bond Hamburg, 29. September 2025 - Die reconcept GmbH hat heute beschlossen, eine neue Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A4DFW53) mit einem maximalen Emissionsvolumen von bis zu 25 Mio. Euro zu begeben. Das Wertpapier wurde von EthiFinance gemäß Second Party Opinion als Green Bond klassifiziert und bietet über die Laufzeit von sechs Jahren einen Festzins von 7,75 % p.a., der halbjährlich ausgezahlt wird. Der Emissionserlös dient überwiegend der Finanzierung und maximal zu einem Drittel der Refinanzierung der Aktivitäten in den Green-Bond-Kategorien "Erneuerbare Energien" sowie "Energieeffizienz". Hierunter fallen ausschließlich Projektentwicklungen in den Bereichen Photovoltaik, Windkraft und Batteriespeicherlösungen (stand-alone und co-located) in den drei operativen Fokusmärkten Deutschland, Finnland und Kanada. Das Angebot für den reconcept Green Global Energy Bond umfasst ein öffentliches Angebot und eine Privatplatzierung. Im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg können Anleger vom 30. September 2025 bis zum 23. Oktober 2025 (11 Uhr) ihre Kaufanträge über die Webseite www.reconcept.de/ir mittels des bereitgestellten Links zur digitalen Zeichnungsstrecke oder des dort ebenfalls verfügbaren Zeichnungsscheins der Emittentin zusenden. Darüber hinaus haben Anleger vom 30. September 2025 bis zum 24. Oktober 2025 (13 Uhr) die Möglichkeit, den Green Bond über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG im XETRA-Handelssystem zu zeichnen. Vom 13. Oktober 2025 bis zum 24. Oktober 2025 (13 Uhr) führt M.M.Warburg & CO als Bookrunner eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern durch. Der heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der reconcept GmbH unter www.reconcept.de/ir verfügbar. Mitteilende Person:

Karsten Reetz

Geschäftsführer

reconcept GmbH



Finanzpressekontakt

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

linh.chung@linkmarketservices.eu



Investorenkontakt

Sven Jessen

reconcept GmbH

040/3252165-66

kundenservice@reconcept.de



Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften. Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und sie dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Die Billigung des Wertpapierprospekts und eventueller Nachträge durch die Luxemburger CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.reconcept.de/ir verfügbar sind.



Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Eckdaten des reconcept Green Global Energy Bonds Emittentin reconcept GmbH Emissionsvolumen Bis zu 25,0 Mio. Euro Zielvolumen 15,0 Mio. Euro Kupon 7,75 % p.a. ISIN / WKN DE000A4DFW53 / A4DFW5 Ausgabepreis 100 % Stückelung 1.000 Euro Angebotsfrist 30. September 2025 bis 23. Oktober 2025 (11 Uhr): Zeichnung möglich über www.reconcept.de/ir

30. September 2025 bis 24. Oktober 2025 (13 Uhr): Zeichnung möglich über Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG Valuta 30. Oktober 2025 Laufzeit 6 Jahre: 30. Oktober 2025 bis 30. Oktober 2031 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 30. April und 30. Oktober eines jeden Jahres (erstmals am 30. April 2026) Rückzahlungstermin 30. Oktober 2031 Rückzahlungsbetrag 100 % Status Nicht nachrangig, nicht besichert Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 30. Oktober 2028 zu 103 % des Nennbetrags

Ab 30. Oktober 2029 zu 102 % des Nennbetrags

Ab 30. Oktober 2030 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, Liquiditätsreserve, Transparenzverpflichtung, Positivverpflichtung Anwendbares Recht Deutsches Recht Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) Börsensegment Ab 30. Oktober 2025: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Bookrunner M.M.Warburg & CO ESG-Format Green Bond Framework, geprüft durch EthiFinance (Secondary Party Opinion)

