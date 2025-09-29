Damit hatten wohl die wenigsten gerechnet: Mark Bristow tritt als CEO bei Barrick Mining zurück. Das Unternehmen gab heute bekannt, dass Barrick Mining übergangsweise von Mark Hill geführt wird. Hill war bislang für das operative Geschäft zuständig und übergnagsweise Präsident bei Barrick Mining.Bristow hatte den Posten seit mittlerweile sieben Jahre inne - er war vorher CEO bei Randgold Resources und übernahm die Position nach der Fusion zwischen Barrick und Randgold. "Der Vorstand ist entschlossen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär