Es ist vollbracht! Erstmals in seiner Historie hat Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall die runde Marke von 2.000 Euro erreicht. Zur Mittagszeit ging es im Handel über Xetra erstmals bis auf 2.001 Euro. Eine Ende des Kursaufschwungs ist derzeit nicht in Sicht. Möglicherweise kommt es zwischenzeitlich aber zu einer Kursabkühlung. Die Liste der Rüstungsgüter, die Rheinmetall herstellt, ist lang: Panzer, Artillerie, Munition, Flugabwehr, Drohnen, Militär-LKWs, seit kurzem über den Kauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
