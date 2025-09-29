Winnipeg, den 29. September 2025 - Cytophage Technologies ("Cytophage" oder "das Unternehmen") (TSXV:CYTO / FWB:70G) gab seine Teilnahme an der kanadischen Bioproduktionsmission bekannt, die vom 21. bis 25. September 2025 im Rahmen des Canadian International Innovation Programs (CIIP) in Lyon und Paris, Frankreich, stattfand.

Diese von der Regierung geleitete Initiative, die von Global Affairs Canada und dem National Research Council of Canada organisiert wurde, brachte führende kanadische Unternehmen zusammen, um Möglichkeiten für gemeinsame Innovationen innerhalb der französischen Bioökonomie zu erkunden.

"Wir haben uns mit potenziellen europäischen Partnern auf dieser Mission zusammengetan, um die weltweite Vermarktung unserer Bakteriophagenprodukte voranzutreiben", sagte Dr. Steven Theriault, CEO von Cytophage. "Es war uns eine Ehre, gemeinsam mit unseren geschätzten Branchenkollegen die kanadische Innovationskraft zu vertreten, und wir sind dankbar für die Unterstützung dieser Mission durch die Bundesregierung. Wir bedanken uns herzlich beim Trade Commissioner Service | Service des délégués commerciaux of Canada und dem Canadian International Innovation Program (CIIP) für die Ermöglichung dieser Initiative."

Die Teilnahme an dieser Mission ermöglichte es Cytophage, seine innovativen Bakteriophagenprodukte für die Gesundheit von Mensch und Tier vorzustellen, insbesondere auf dem 10. Bioproduktionskongress in Lyon, Frankreich, der wichtigsten Veranstaltung für die biopharmazeutische Herstellung in Europa. Die Teilnahme des Unternehmens umfasste Einzelgespräche und zahlreiche Networking-Möglichkeiten, die darauf abzielten, neue Partnerschaften im Bereich der biologischen Herstellung aufzubauen und den Eintritt des Unternehmens in den EU-Markt zu beschleunigen. Das Programm umfasste auch hochrangige Besuche bei französischen Branchenführern, Universitätskliniken und Innovationsclustern.

Cytophage wird die Gespräche mit führenden europäischen Tiergesundheitsunternehmen über Vertriebsmöglichkeiten für seine Bakteriophagenprodukte für Tiere fortsetzen, nachdem kürzlich erfolgreiche Pilotstudien in Europa abgeschlossen wurden (siehe Pressemitteilung vom 23. September 2025). Cytophage wird auch groß angelegte Forschungs- und Entwicklungskooperationen prüfen, die sich aus den Gesprächen während der Mission ergeben haben, und dabei weiterhin seine proprietäre Plattform für die Entwicklung von Bakteriophagen nutzen, um das internationale Wachstum voranzutreiben.

Die Einbeziehung von Cytophage in diese Initiative unterstreicht die Unterstützung und Anerkennung der Bundesregierung für die Führungsrolle des Unternehmens im Bereich der Bakteriophagen-Technologie und sein Potenzial, die dringende globale Herausforderung der Antibiotikaresistenz anzugehen.

Über Cytophage

Cytophage Technologies (TSXV:CYTO / FWB: 70G) ist ein bahnbrechendes Biotechnologieunternehmen, das sich der Erforschung, Produktentwicklung und Vermarktung von Bakteriophagen widmet.

Bakteriophagen sind Viren, die ausschließlich Bakterien infizieren und töten. Diese natürlichen Bakterienkiller können alle zellulären oder organismischen Abwehrmechanismen überwinden. Sie sind die natürliche Version von Antibiotika.

Cytophage verbessert die natürlichen Fressfeinde der Bakterien mit Hilfe von Umwelt- und genetischen Modifikationen, um sichere und giftfreie Killerlösungen für große adressierbare Märkte zu entwickeln, wobei der Schwerpunkt zunächst auf der Tiergesundheit liegt, die einen schnellen Weg zu kurzfristigen Einnahmen bietet.

Als einziger Hersteller von Bakteriophagen in Kanada, der über eine große Bibliothek von Stämmen verfügt, hat sich Cytophage verpflichtet, die globale Herausforderung der Antibiotikaresistenz (AMR) anzugehen. Die WHO sagt voraus, dass AMR bis 2050 die Hauptursache für die menschliche Sterblichkeit sein wird.

Viele Länder haben den präventiven Einsatz von Antibiotika in der Tierproduktion bereits verboten oder eingeschränkt, darunter 27 EU-Länder, die USA, Kanada, Brasilien, Bangladesch, Indien und Mexiko. Hinzu kommt, dass die Verbraucher in aller Welt biologische und antibiotikafreie Produkte verlangen.

Cytophage setzt eine risikofreie und patentierte Technologie ein, um innovative und kostengünstige Produkte zu entwickeln, die die Kraft von Bakteriophagen zur Bekämpfung bakterieller Infektionen nutzen, die die Gesundheit von Mensch und Tier sowie die Lebensmittelsicherheit beeinträchtigen.

Weitere Informationen über Cytophage Technologies und seine innovative Arbeit im Bereich der Bakteriophagen-Therapie finden Sie unter www.cytophage.com.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Heather Medwick

Chief Operating Officer

Tel.: + 1 431 388 8873

E-Mail: heather@cytophage.com

Cytophage Investor Alerts: https://cytophage.com/subscribe

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie "erwartet", "erwartet nicht", "wird erwartet", "sieht voraus" oder "sieht nicht voraus", "plant", "budgetiert", "planen", "budgetieren", "prognostizieren", "schätzen", "glauben" oder "beabsichtigen" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Angabe, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "können" oder "könnten", "würden", "könnten" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Cytophage erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, sind unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Filing Statement von Cytophage vom 30. Januar 2024 beschrieben, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden kann. Zu diesen Risiken gehören unter anderem die Risiken, die mit der Bakteriophagenbranche verbunden sind, wie z.B. betriebliche Risiken bei der Entwicklung oder bei den Investitionsausgaben, die Ungewissheit umfangreicher behördlicher Genehmigungs-anforderungen, staatliche Vorschriften, der Schutz des geistigen Eigentums, die Produkthaftung und der schnelle technologische Fortschritt. Cytophage lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, sei es aufgrund neuer Informationen, Ergebnisse, zukünftiger Ereignisse, Umstände oder falls sich die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten oder aus anderen Gründen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81203Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81203&tr=1



