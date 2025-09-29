Nach Angaben von The BESSt Company bietet die neue Redox-Flow-Batterietechnologie eine Energiedichte von 320 Wattstunden je Liter. Dies sei bis zu 20-mal mehr als bei herkömmlichen Vanadium-Redox-Flow-Systemen. Die Batterie basiert auf einer vom Pacific Northwest National Laboratory entwickelten Zink-Polyiodid-Redox-Flow-Chemie. von ESS-News Das US-amerikanische Startup The BESSt Company bringt eine neuartige Redox-Flow-Batterietechnologie auf den Markt, die den Angaben zufolge mit 320 Wattstunden je Liter eine 20-mal höhere Energiedichte aufweist als konventionelle Vanadium-Redox-Flow-Batterien; ...Den vollständigen Artikel lesen ...
