FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Beiersdorf auf "Hold" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Tom Sykes nahm in einer am Montag vorliegenden Einschätzung geringfügige Änderungen an seinen Ergebnisprognosen (EPS) vor. Nach eigenen Angaben liegt er für das laufende Jahr ein Prozent und für 2026 vier Prozent unter den Konsensschätzungen. Die Aktie sei indes schon historisch niedrig bewertet, schrieb der Experte./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:02 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005200000
© 2025 dpa-AFX-Analyser