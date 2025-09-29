Leitao wird die strategische Transformation und operative Effizienz der Professional Services-Organisation von QAD leiten und dabei den Fokus auf die Bereitstellung von erstklassigem Kundennutzen im SaaS-Zeitalter legen

QAD Inc., das Unternehmen, das Fertigungs- und Lieferketten mit intelligenten, anpassungsfähigen Lösungen transformiert, hat heute die Ernennung von Ricardo Leitao zum Senior Vice President von Professional Services bekannt gegeben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250929742717/de/

Ricardo Leitao, Senior Vice President of Professional Services, QAD Redzone

Leitao kommt zu QAD mit einer Erfolgsbilanz bei der Leitung von Enterprise-Software-Services-Teams. Vor allem ist seine umfassende Erfahrung in der erfolgreichen Durchführung globaler Implementierungen und der Führung von Teams durch strategische Geschäftsmodellwechsel zentral für seine neue Rolle. Leitaos Aufgabe ist es, für die Qualität, Rentabilität und finanzielle Gesundheit aller Professional-Service-Projekte zu sorgen und die Bereitstellungsmethodik so zu optimieren, dass sich die Time-to-Value für Kunden verkürzt.

"Services sind die Brücke zwischen Vision und Realität", sagte Amit Sharma, President of Manufacturing ERP bei QAD. "Im heutigen Fertigungsumfeld reicht Technologie allein nicht aus, um erfolgreich zu sein, vielmehr geht es um Umsetzung, Akzeptanz und kontinuierliche Verbesserung. Ricardo verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz beim Skalieren von Serviceorganisationen, die messbare Ergebnisse liefern. Seine Ernennung unterstreicht QADs Bekenntnis, nicht nur Softwareanbieter zu sein, sondern ein Partner, der seine Kunden zu langfristigem Erfolg begleitet."

Leitao ist mit der Leitung des operativen Tagesgeschäfts der Professional-Services- und Resourcing-Teams von QAD sowie mit der Pflege von Beziehungen zu wichtigen Systemintegratoren und Partnern beauftragt. Er fungiert zudem als Executive Sponsor für große Kundenprojekte. Darüber hinaus ist er für die Förderung einer Kultur des kontinuierlichen Lernens und der Exzellenz verantwortlich, um sicherzustellen, dass das Professional-Services-Team von QAD ein entscheidender Wettbewerbsvorteil bleibt.

"Ich fühle mich geehrt, mich in dieser entscheidenden Phase QAD anzuschließen und das Professional-Services-Team zu leiten", sagte Ricardo Leitao. "Ich bin bestrebt, unsere Serviceorganisation zu einem Motor sowohl für Kundenerfolg als auch für profitables Wachstum zu machen. Wir werden uns darauf konzentrieren, unsere Bereitstellungsmodelle zu optimieren, damit Kunden schnell einen Mehrwert aus ihren Investitionen ziehen können, und zugleich die strategischen Partnerschaften stärken, die für unsere gemeinsame Cloud-Zukunft entscheidend sind. Ich sehe der Zusammenarbeit mit diesem talentierten Team erwartungsvoll entgegen, um eine erstklassige Serviceorganisation aufzubauen, die als Goldstandard unserer Branche gilt."

Über QAD Redzone

QAD Inc. schafft und befähigt anpassungsfähige Unternehmen. Die Cloud-basierten Fertigungs- und Lieferkettenlösungen von QAD ermöglichen die Abstimmung und Optimierung von Menschen, Prozessen und Systemen und helfen Unternehmen auf diese Weise dabei, notwendige Fortschritte zu erzielen. Tausende von Unternehmen haben QAD-Unternehmenslösungen weltweit implementiert, darunter Enterprise Resource Planning (ERP), Connected Workforce (Redzone), Process Intelligence, Supplier Relationship Management (SRM), Digital Supply Chain Planning (DSCP), Advanced Scheduling, Global Trade and Transportation Execution (GTTE), Digital Commerce und Enterprise Quality Management System (EQMS). Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.qad.com oder rufen Sie +1 805-566-6100 an. Folgen Sie uns auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250929742717/de/

Contacts:

Caleb Finch

Public Relations

805-566-6100

publicrelations@qad.com

Beth Hespe

Analyst Relations

805-566-6100

industryanalyst@qad.com