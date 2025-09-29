Vor zwei Wochen noch stellten wir Genmab als zukunftsträchtiges Pharmaunternehmen vor - jetzt lassen die Dänen mit einem Milliarden-Deal aufhorchen. Was bedeutet das für Biotech-Anleger? Die Biotech-Szene erlebt einen Paukenschlag: Das dänische Unternehmen Genmab übernimmt den niederländischen Wettbewerber Merus in einem spektakulären All-Cash-Deal im Wert von rund acht Milliarden US-Dollar. Pro Aktie bietet Genmab 97 Dollar - eine satte Prämie von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
