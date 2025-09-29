Klimageräte werden in Deutschland immer mehr zum Heizen genutzt. So entfällt bereits 70 Prozent der Nutzungsdauer auf den Heizbetrieb, teilt Anbieter Panasonic mit. In Europa setzen Verbraucherinnen und Verbraucher Klimageräte nicht mehr nur zum Kühlen sondern zunehmend für den Heizbetrieb ein. Teils fungierten diese sogar als Hauptheizung, teilte die japanische Panasonic Heating & Cooling Solutions auf Basis aktueller Nutzungsdaten mit.Eine aktuelle Auswertung aus dem Jahr 2024 zum Nutzungsverhalten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
