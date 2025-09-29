Anzeige
Mehr »
Montag, 29.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Seltene Ausgangslage: Unbekannter Kupfer-Explorer mit spekulativem Potenzial
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 909943 | ISIN: AT0000652011 | Ticker-Symbol: EBO
Tradegate
29.09.25 | 14:35
85,60 Euro
+0,88 % +0,75
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
ATX
CECE Composite Index
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
ERSTE GROUP BANK AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ERSTE GROUP BANK AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
85,4085,5014:47
85,4585,5014:46
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BAADER BANK
BAADER BANK AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BAADER BANK AG6,100+0,83 %
ERSTE GROUP BANK AG85,60+0,88 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.