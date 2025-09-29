Nach Darstellung der Analysten Daniel Grossjohann und Roger Becker von der BankM hat die Ceotronics AG im Geschäftsjahr 2024/25 (per 31.5.) die im Jahresverlauf angehobene Umsatzprognose übertroffen und die Erlöse deutlich auf 55,8 Mio. Euro (GJ 2023(24: 29,6 Mio. Euro) gesteigert. In der Folge erhöhen die Analysten den fairen Wert für die Aktie und erneuern das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe zudem die EBIT-Marge 14 Prozent erreicht. Der Gewinn je Aktie sei deutlich auf 0,60 Euro (GJ 23/24: 0,18 Euro) gestiegen, was mehr als einer Verdreifachung entspreche. Marge und Gewinn je Aktie habe somit die Erwartungen der Analysten übertroffen. Nach dem jüngsten Erlössprung erwarte das Analystenteam für 2025/26 nur ein leichtes Umsatzwachstum. Begünstigt durch den politischen Rahmen (u.a. ReArm Europe, deutsches Sondervermögen für die Bundeswehr und Infrastruktur sowie der ab 2026 anziehenden deutschen Konjunktur) werde der Umsatz ab 2026/27 insbesondere mit Bezug zur äußeren Sicherheit aber weiter ansteigen. In der Folge erhöhen die Analysten den fairen Wert für die Aktie auf 18,24 Euro (zuvor: 15,71 Euro) und vergeben unverändert das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.09.2025, 15:00 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 28.09.2025 um 14:50 Uhr fertiggestellt und am 29.09.2025 erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=1f1ffedc3c3533631e961ee4731a524d&application_id=2205066&site_id=airport_aws~~~7cc68db1-74de-43c8-af69-2ae0a97efdc3&application_name=news

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.



