Wirft man einen Blick auf die aktuellen Insidertransaktionen an der Wall Street, so werden aktuell massiv die Papiere von Nvidia, Broadcom & Co. also klassischen KI-Gewinnern, auf den Markt geworfen. Stattdessen sammeln Insider einige weniger bekannte Titel auf. Die Insider-Verkäufe bei Nvidia, Broadcom & Co. setzten sich in der vergangenen Woche fort, vermutlich aufgrund von Gewinnmitnahmen, nachdem die Papiere zuletzt gut gelaufen sind. Insider ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE