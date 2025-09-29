Deutschland hat 2024 knapp 12 Mrd. Euro zum internationalen Klimafinanzierungsziel von 100 Mrd. US-Dollar beigetragen, so viel wie noch nie. Davon stammten gut sechs Mrd. Euro aus Haushaltsmitteln. Der Rest waren privat mobilisierte Gelder. Die Bundesrepublik Deutschland hat 2024 mit insgesamt 11,8 Milliarden Euro so viele Mittel wie noch nie für die internationale Klimafinanzierung mobilisiert. Wie das Bundesumweltministerium mitteilte, haben Haushaltsmittel dazu 6,1 Mrd. Euro beigetragen, ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
