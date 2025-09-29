Die Börse Düsseldorf - ein Handelsplatz der Börsen AG - ist dem Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V. (Kapitalmarkt KMU) als neues Mitglied beigetreten. Der Verband gewinnt damit einen renommierten Partner und stärkt seine Position als Stimme des kapitalmarktorientierten Mittelstands. Gemeinsam will man sich für den Kapitalmarktstandort Deutschland stark machen.
