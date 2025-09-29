© Foto: Nati Harnik - APWarren Buffetts Ära bei Berkshire Hathaway geht zu Ende - und der Markt beginnt, diesen monumentalen Abschied zu verarbeiten.Über beinahe sechs Jahrzehnte verwandelte Buffett ein schwächelndes Textilunternehmen in einen Finanzriesen und erzielte durchschnittliche Jahresrenditen von rund 19,8 Prozent seit 1965 - weit mehr als der Gesamtmarkt. Doch Buffetts-Ära war mehr als bloß Renditezahlen: Seine jährlichen Aktionärsbriefe legten seine Anlagestrategie offen - mit Ratschlägen von zeitloser Gültigkeit. "Unsere bevorzugte Haltedauer ist für immer", schrieb Buffett einst und erteilte kurzfristigem Aktionismus eine Absage. Mit Buffetts Rückzug und Greg Abel als neuem CEO beginnt ein neues …Den vollständigen Artikel lesen ...
