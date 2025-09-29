Die US-Investorenlegende Warren Buffett hat seiner erfolgreichen BYD-Anlage den Rücken gekehrt. Die Märkte sind trotz eines Kurseinbruchs weiterhin optimistisch für den größten Elektroautokonzern der Welt. Dabei warnen einige Experten vor einer Krise. Warren Buffett sagt: Bye-bye, BYD. Der chinesische Elektroautohersteller BYD hat seinen prominentesten Investor verloren. Im September wurde bekannt, dass die von der amerikanischen Investorenlegende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
