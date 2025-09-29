Elon Musk, CEO von X, SpaceX, Tesla und Starlink, hat sich am Hauptsitz von Tesla in Palo Alto, Kalifornien, mit der Führungsriege des BRIDGE Summit getroffen, um über die Zukunft von Technologie und Medien zu sprechen und Kooperationsmöglichkeiten zu erörtern. Während des Treffens erhielt Musk eine Einladung zur Teilnahme am ersten BRIDGE Summit, dem größten, weltweit ersten Treffen der Medienbranche mit Vertretern aus den Bereichen Content und Unterhaltung, das vom 8. bis 10. Dezember in Abu Dhabi stattfinden wird.

Die BRIDGE-Delegation wurde von S.E. Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, Chairman des UAE National Media Office, des UAE Media Council und von BRIDGE, angeführt. Das Treffen ist eine konsequente Umsetzung der Strategie von BRIDGE, Partnerschaften mit Technologieführern und globalen Innovationszentren aufzubauen und die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit zwischen der Medienbranche und fortschrittlichen Technologien zu erweitern.

Das Gespräch drehe sich vor allem um KI, Rechenzentren und die Integrität von Inhalten als treibende Kräfte der Transformation. Musk erklärte nachdrücklich, dass Innovation von der Fähigkeit der Länder abhängen werde, Rechenzentren bereitzustellen, die mit sauberer und erschwinglicher Energie betrieben werden, und verwies dabei auf die starke Position der VAE. S.E. Al Hamed bestätigte, dass die VAE saubere, kostengünstige Energie in großem Maßstab und zu wettbewerbsfähigen Preisen bereitstellen könne, was ihre Bereitschaft unterstreiche, eine Führungsrolle im Bereich KI und fortschrittlicher Technologien zu übernehmen.

Musk äußerte sich anerkennend zur zukunftsweisenden Vision der VAE unter der Führung Seiner Hoheit Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan und hob die Bemühungen Seiner Hoheit Scheich Tahnoun bin Zayed Al Nahyan sowie die Rolle der Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence hervor, die VAE als Innovationszentrum zu etablieren.

Während einer Besichtigung des Optimus-Robotiklabors erörterten die Parteien, wie sich Innovation mit ethischen Regulierungsrahmen in Einklang bringen lässt. Sie betonten die Notwendigkeit eines globalen Rahmenwerks für den verantwortungsvollen Einsatz von KI bei der Erstellung, Regulierung und Verbreitung von Inhalten.

Es wurden Möglichkeiten der Zusammenarbeit besprochen, unter anderem im Hinblick auf das Medien- und Technologie-Ökosystem der VAE, potenzielle Kooperationen im Bereich Medien und KI-Innovation, Bildungsinhalte zur Förderung des Engagements der Jugend in Wissenschaft und Unternehmertum sowie Initiativen, die grüne Technologien mit Mediennarrativen verknüpfen.

S.E. Al Hamed erklärte: "Die VAE sind der festen Überzeugung, dass Medien eine wichtige Rolle bei der Wissensvermittlung und Bewusstseinsbildung spielen. Durch die Zusammenarbeit mit führenden Institutionen wird der Austausch von Fachwissen gefördert, die Einführung innovativer Lösungen beschleunigt und eine greifbare, nachhaltige Wirkung erzielt."

Der BRIDGE Summit wird "eine außergewöhnliche Plattform bieten, um mutige und unkonventionelle Lösungen zu testen", die dazu beitragen können, die Medienbranche völlig neu zu definieren, Vertrauen wiederherzustellen und eine gemeinsame Zukunft zu gestalten.

