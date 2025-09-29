Laurent Denize (Oddo BHF): "Der Gipfel ist weiterhin in Reichweite, doch die Wolken verdichten sich"

12.09.2025 -

Der erratische Regierungsstil von Trump beschäftigte die Märkte auch im Sommer. Dennoch konnten die meisten Anleger einen entspannten Urlaub genießen. Die Aktienmärkte scheinen sich mit dem Stil der Trump-Ära arrangiert zu haben. Ist das Leichtsinn? Oder haben Anleger gelernt, vermeintliche Störgeräusche auszublenden und sich auf die für ihre Anlagen relevanten Signale zu konzentrieren? Schließlich macht der Markt keine Pause. Wer langfristige Renditeziele erreichen will, muss auch in risikoreichen Zeiten Investitions- chancen nutzen. Wie beim Bergsteigen gilt: Wer den Gipfel erreichen will, darf nicht nach unten schauen, sondern muss Schritt für Schritt weiter nach oben steigen. Doch angesichts hoher Bewertungen sollte man sich für den weiteren Aufstieg absichern.