Wallisellen - Bianca End ist neue Country General Manager bei Nexi Schweiz. Sie folgt auf David Gebhardt, der seit Oktober 2024 das Unternehmen interimistisch geleitet hat. Bianca End bringt über 20 Jahre internationale Erfahrung in der Technologie- und Digitalbranche mit. Zuletzt war sie als Head of Field Sales Corporate bei Google Cloud Schweiz tätig und Teil des Google Cloud Alps Leadership Teams. In dieser Rolle verantwortete sie die Geschäftsentwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
