DOW JONES--Totalenergies will die Öl- und Gasproduktion bis 2030 steigern und gleichzeitig ein Sparprogramm in Höhe von 7,5 Milliarden US-Dollar einleiten. Dies kündigte der französische Energiekonzern nur wenige Tage nach der Senkung seines vierteljährlichen Aktienrückkaufziels an. Die Senkung soll den schwachen Ölpreisen und den schwierigen Marktbedingungen besser Rechnung tragen.

Bis 2030 will Totalenergies die Öl- und Gasproduktion um 3 Prozent pro Jahr steigern, teilte er auf seinem Investorentag 2025 in New York mit. Derzeit richten integrierte Ölunternehmen ihre Aufmerksamkeit wieder auf Kohlenwasserstoffe.

Wie von Analysten erwartet, senkte Totalenergies seine Prognosen für die Investitionen im Zeitraum um 1 Milliarden Dollar pro Jahr. 2026 will der Konzern demzufolge rund 16 Milliarden Dollar investieren, von 2027 bis 2030 sollen sich die Investitionen auf jährlich zwischen 15 und 17 Milliarden Dollar belaufen. Die Investitionen will Totalenergies auf margenstarke Upstream-Projekte konzentrieren - also Erkundung, Förderung und erste Verarbeitung - während der Konzern bei kohlenstoffarmen Projekten einen selektiven Ansatz verfolgen wird. Die Ausgaben für kohlenstoffarme Projekte werden sich auf etwa 4 Milliarden Dollar pro Jahr belaufen, so das Unternehmen.

Vergangene Woche hatte Totalenergies angekündigt, den Aktienrückkauf im vierten Quartal auf 1,5 Milliarden US-Dollar zu senken. Noch im Juli hatte der Konzern das Quartals-Rückkaufziel von 2 Milliarden Dollar mit den Ergebnissen zum zweiten Quartal bestätigt - obwohl die Verschuldung sprunghaft angestiegen war und die Erträge zurückgingen. Investoren hatten daraufhin die Strategie der Nutzung der Bilanz zur Aufrechterhaltung der Aktionärsrendite in Frage gestellt.

