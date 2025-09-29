Der Kurs fällt und fällt. Aber warum eigentlich und ist das gerechtfertigt? Könnte Ströer ein Rekordergebnis einfahren?Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|37,250
|37,850
|17:33
|0,000
|0,000
|17:30
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|17:06
|Ströer: 6 % Dividende und Turnaround-Fantasie?
|Der Kurs fällt und fällt. Aber warum eigentlich und ist das gerechtfertigt? Könnte Ströer ein Rekordergebnis einfahren Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|12:57
|Grünes Licht: Ströer darf Amevida kaufen
|Fr
|Ströer-Aktie: Kurs klettert leicht (36,65 €)
|Die Aktie von Ströer notiert heute etwas fester. Die Aktie kostete zuletzt 36,65 Euro. Ein Kursplus von 0,41 Prozent steht gegenwärtig für die Aktie von Ströer zu Buche. Das Wertpapier verteuerte sich...
► Artikel lesen
|Fr
|EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Raquel Falomir, Kauf
|Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
26.09.2025 / 10:13...
► Artikel lesen
|Fr
|EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Raquel Falomir, Kauf
|Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
26.09.2025 / 09:51...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|STROEER SE & CO KGAA
|37,500
|+0,67 %