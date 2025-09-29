

EQS-Media / 29.09.2025 / 17:16 CET/CEST

Potsdam, 29. September 2025 - LEEF stärkt seine Eigenkapitalbasis



Wie bereits angekündigt, hat LEEF mit dem heutigen Tage eine Kapitalerhöhung in der Muttergesellschaft vollzogen. Die Ankündigung, dass diese Kapitalerhöhung, dass sich diese im Bereich von einer halben Million Euro bewegen wird, kann nun konkretisiert werden.



Die Kapitalerhöhung beträgt 850.000€ und zusätzlich wurden weitere 400.000€ Optionsrecht für eine oder mehrere weitere Kapitalerhöhungen seitens einiger Gesellschafter bereits notariell beurkundet. Die entstehende Liquidität wird der operativen Leef Blattwerk GmbH zur Verfügung gestellt.



Das Crowd-Funding der operativen Gesellschaft läuft indes weiter und soll zusätzliche liquide Mittel für das Wachstum zur Verfügung stellen.



Das "neue" LEEF - ein One-Stop-Shop für nachhaltige Verpackungen



LEEF ist ein führender Anbieter nachhaltiger Verpackungslösungen und vertreibt umweltfreundliches Geschirr sowie innovative Take-Away-Verpackungen aus CO2-neutralem und kompostierbarem Palmblatt. Durch die Fusion wird das Sortiment um essbare Trinkhalme, Becher und weitere innovative Produkte von wisefood erweitert. Als Vollsortimenter wird künftig jede Bestellgröße abgedeckt: Vom eigenen Webshop über die Amazon-Shops von LEEF und wisefood , OTTO, eBay und anderen Plattformen bis hin zu Paletten- und Containerlieferungen.



Mit internationalen Patenten im Bereich blattbasierter Verpackungen ist LEEF weltweit führend und setzt neue Standards für umweltfreundliche Verpackungen - ohne Kompromisse bei Qualität und Design. Nachhaltigkeit ist bei LEEF nicht nur eine Marketingstrategie, sondern die Basis für langfristiges Wachstum und wirtschaftlichen Erfolg. Das Unternehmen setzt sich konsequent gegen Greenwashing ein und schützt mit der Initiative LEEF unlimited für jeden verkauften Teller einen Quadratmeter Regenwald auf Festivals wie Lollapalooza, Karneval der Kulturen oder dem Garbicz. Die unter beiden Marken erhältlichen Palmblatt-Produkte bestehen aus einem nativ klimaneutralen Material, das unter Nachhaltigkeitsaspekten neue Standards setzt.



Wir stehen für Interviews zur Verfügung. Für Bildmaterial, Hintergründe und weitere Informationen besuchen Sie das LEEF Presskit , das Wisefood Presskit , oder kontaktieren Sie:

LEEF Blattwerk GmbH | Diana Hagenberg | diana@leef.bio | +49 331 2361780 | www.leef.bio





Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Leef Blattwerk GmbH

Schlagwort(e): Unternehmen



29.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

