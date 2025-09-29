New York - Nach dem Rekordlauf der US-Börsen vor einer Woche und darauf folgenden Verlusten hat die US-Technologiebörse Nasdaq am Montag erneut zugelegt. Auch der breit gefasste S&P 500 gewann, während der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial leicht nachgab. Damit trotzten die Indizes mehrheitlich einem schon am Mittwoch drohenden Arbeitsstillstand in den US-Regierungsbehörden, einem sogenannten «Shutdown». Mit plus 0,8 Prozent auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab