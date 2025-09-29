The Home Depot: Trotz 20-Tagelinie-Bruch - JPMorgan sieht 452 USD!

Ist die Korrektur ein idealer Einstieg?

Rückblick

Seit August zeigt der Kurs eine sehr dynamische Aufwärtsbewegung. Der Kurs ist von ca. 380 auf 425 gestiegen. Die Struktur des Aufwärtstrends ist intakt, was ein klassisches Zeichen für die Dominanz der Käufer ist. Der EMA 20 verläuft über dem EMA 50. In den letzten Tagen würde aber die 20-Tagelinie nach unten durchbrochen.

The Home Depot: Chart vom 29.09.2025, Kürzel: HD, Kurs: 404.50 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Tiefs der letzten Konsolidierung im August, die bei ca. 395 lagen, würden nach dem EMA-50 die nächste bedeutende Unterstützung darstellen. Prallt die Aktie von dieser Zone ab, könnte der primäre Aufwärtstrend fortgesetzt und neue Höchststände erreicht werden.

Mögliches bärisches Szenario

Ein Signal für eine bärische Wende wäre das Versagen des Pullbacks und das Durchbrechen der kritischen Unterstützungsmarken.

Meinung

In einer frischen Aktienanalyse vom 26.09.2025 hat JPMorgan sein Overweight-Rating bekräftigt und hält am Kursziel 452 USD fest. Home Depot ist laut den Analysten operativ stärker durch den langen zähen Wohnimmobilien-Markt gekommen als der Konsens erwartet hatte. Home Depot verteidigt die Preissetzung und Sortimentsstärke in Kernkategorien. Pro-Kunden stabilisieren den Durchschnitts-Bon über Zyklen. Digitalisierung der Filialprozesse, Click-&-Collect-Dichte und eine feinere Bestandssteuerung reduzieren Abschriften und heben die Flächenproduktivität. Kürzlich hat die weltgrößte Baumarktkette ein Projektplanungstool eingeführt, das es den Pro-Kunden einfacher macht komplexe Projekte zu planen, einzukaufen und den Status zu überwachen.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 408.20 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.55 Mrd. USD

Meine Meinung zu The Home Depot ist bullisch

Quellennachweis: https://www.aktiencheck.de/analysen/Artikel-Home_Depot_Aktie_Kursziel_452_USD_bleibt_JPMorgan_sieht_Pro_Schub_und_Service_Hebel-19049801

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 29.09.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in HD hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.