© Foto: picture alliance / zz/NPX/STAR MAX/IPx | zz/NPX/STAR MAX/IPx

Der Buffett-Indikator übertrifft alle historischen Spitzenwerte. Bei 218 Prozent steht die Bewertung weit über Dotcom- und Covid-Blase.Der sogenannte Buffett-Indikator, einst von Warren Buffett selbst als "wahrscheinlich den besten Einzelmaßstab für die aktuelle Bewertung von Aktien" bezeichnet, hat ein neues Allzeithoch erreicht. Das Verhältnis zwischen dem Gesamtwert der US-Börsenunternehmen, gemessen am Wilshire 5000 Index, und dem Bruttosozialprodukt der USA liegt aktuell bei 218 Prozent. Damit übersteigt er nicht nur die Höchststände der Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende, sondern auch den Peak während der Pandemie-Rallye 2021, als er rund 190 Prozent erreichte. Buffett hatte 2001 in …