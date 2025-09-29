© Foto: Torsten Sukrow / SULUPRESS.DE - SULUPRESS.DEWährend die USA H-1B-Visa verteuern und limitieren, lockt China mit dem neuen K-Visum internationale Tech-Talente ohne Jobangebot ins Land.Peking startet diese Woche ein neues Visaprogramm, das gezielt ausländische Fachkräfte in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik ansprechen soll. Beobachter sehen darin einen strategischen Schachzug, um in der geopolitischen Rivalität mit Washington Boden gutzumachen, während die USA ihre Hürden für Fachkräfte erhöhen. Offenes Visum statt Hürden Das sogenannte K-Visum, angekündigt im August, erlaubt jungen Absolventen aus dem Ausland Einreise, Aufenthalt und Arbeit in China, selbst ohne konkretes Jobangebot. "Das Symbol …Den vollständigen Artikel lesen ...
