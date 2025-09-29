EQS-Ad-hoc: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Katjes Greenfood mit erfolgreicher Seven Sundays-Anteilsveräußerung
Düsseldorf/Minneapolis, 29.09.2025 - Die Katjesgreenfood Inc., eine 100%ige Tochtergesellschaft der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG, hat einen kleineren Teil ihrer Beteiligung an der Seven Sundays LLC ("Seven Sundays") veräußert und daraus einen Nettoerlös von rund 3,5 Mio. USD erzielt.
Katjes Greenfood ist seit August 2017 in Seven Sundays investiert und war zwischenzeitlich größter Einzelinvestor. Nach einer Phase außergewöhnlichen Wachstums wird die nächste Entwicklungsstufe nun durch den Einstieg eines neuen Investors unterstützt, während Katjes Greenfood auch künftig als Investor in Seven Sundays engagiert bleibt.
Über Katjes Greenfood
Ende der Insiderinformation
29.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Katjesgreenfood GmbH & Co. KG
|Kaistraße 16
|40221 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49 211 1592 1600
|E-Mail:
|info@katjesgreenfood.de
|Internet:
|https://www.katjesgreenfood.de
|ISIN:
|DE000A30V3F1
|WKN:
|A30V3F
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2205486
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2205486 29.09.2025 CET/CEST