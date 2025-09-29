EQS-Ad-hoc: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Katjes Greenfood mit erfolgreicher Seven Sundays-Anteilsveräußerung



29.09.2025

Katjes Greenfood mit erfolgreicher Seven Sundays-Anteilsveräußerung Düsseldorf/Minneapolis, 29.09.2025 - Die Katjesgreenfood Inc., eine 100%ige Tochtergesellschaft der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG, hat einen kleineren Teil ihrer Beteiligung an der Seven Sundays LLC ("Seven Sundays") veräußert und daraus einen Nettoerlös von rund 3,5 Mio. USD erzielt. Katjes Greenfood ist seit August 2017 in Seven Sundays investiert und war zwischenzeitlich größter Einzelinvestor. Nach einer Phase außergewöhnlichen Wachstums wird die nächste Entwicklungsstufe nun durch den Einstieg eines neuen Investors unterstützt, während Katjes Greenfood auch künftig als Investor in Seven Sundays engagiert bleibt.

Über Katjes Greenfood

Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf bildet zusammen mit ihren beiden Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG und Katjes International GmbH & Co. KG die Katjes Gruppe. Als rechtlich selbstständige Beteiligungsgesellschaft investiert sie in Wachstumsunternehmen der Food-Branche, die mit innovativen und nachhaltigen Produkten die Zukunft der Ernährung neu definieren. Ein profundes Netzwerk und tiefgreifende Expertise im Lebensmitteleinzelhandel sind neben finanziellen Investments die zentralen Säulen, auf deren Basis die Portfoliounternehmen zu Marktführern und den ikonischen Marken von Morgen aufgebaut werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.katjesgreenfood.de



