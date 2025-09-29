

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



29.09.2025 / 19:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Svetozar Gospodinov Nachname(n): Iliev

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Chief Financial Officer (CFO)

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Shelly Group SE

b) LEI

8945007IDGKD0KZ4HD95

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: BG1100003166

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 52,6000 EUR 3.997,6000 EUR 52,0000 EUR 52.000,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 52,0424 EUR 55.997,6000 EUR

e) Datum des Geschäfts

24.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR





29.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

