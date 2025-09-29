Nach einem ereignisreichen Wochenstart schloss die Wall Street am Montag, dem 29.09.2025, mit Gewinnen. Neben einem Friedensplan für den Nahostkonflikt sorgten ein erneutes aufflammen der KI-Euphorie und ein Übernahmeangebot für Rückenwind. Zu den Gewinnern zählten dabei die Papiere von Electronic Arts und Nvidia, während insbesondere Quanten- und Ölaktien Federn lassen mussten.Wie DER AKTIONÄR berichtete, hat Trump bei einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
