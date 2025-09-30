Bis heute wurden 82 der $TON-Reserven der TON Strategy Company eingesetzt und generieren Renditen

Einsatz von Cashflows zur Finanzierung laufender TONX-Aktienrückkäufe zu Zeiten, in denen der Aktienkurs einen erheblichen Abschlag zum Nettoinventarwert (NAV) aufweist

TONX ist seit der Ankündigung seines Rückkaufprogramms am 12. September 2025 auf dem Markt aktiv und hatte bis Ende letzter Woche 1.505.500 Aktien gekauft

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der Einsatz seiner gesamten $TON-Reserven unter Berücksichtigung der aktuellen $TON-Preise und -Erträge dazu beitragen könnte, dass das Unternehmen künftig die Gewinnzone erreicht

TON Strategy Company (Nasdaq: TONX) (das "Unternehmen"), ein auf die Verwahrung von Toncoin ($TON) spezialisiertes Unternehmen für digitale Vermögenswerte, gab heute bekannt, dass es derzeit 82 seiner $TON-Reserven einsetzt und dass bis zum 10. Oktober 2025 voraussichtlich nahezu alle $TON-Reserven eingesetzt sein werden, was zu einer bedeutenden Rendite führen wird.

Seit der Ankündigung seines Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 250 Millionen US-Dollar am 12. September 2025 hat das Unternehmen 1.505.500 eigene Aktien zurückgekauft. Das Unternehmen geht davon aus, dass es seine Rückkaufaktivitäten mit Unterstützung durch die Erträge aus dem Staking fortsetzen wird. Unter der Annahme, dass die aktuellen $TON-Kassakurse konstant bleiben und die aktuellen Staking-Erträge anhalten, schätzt das Unternehmen, dass das Staking annualisierte Staking-Erträge in Höhe von ca. 24 Millionen US-Dollar generieren könnte (bei einem vollständigen Staking aller $TON-Bestände), wobei die Erlöse für laufende Aktienrückkäufe vorgesehen sind, sobald die TONX-Aktie mit einem bedeutenden Abschlag zum Nettoinventarwert (NAV) gehandelt wird.

"Dies ist Teil unserer Strategie, den Shareholder Value durch die Kombination von permanentem Kapital, disziplinierter Kapitalallokation und wiederkehrenden On-Chain-Erträgen stetig zu steigern", sagte Veronika Kapustina, Chief Executive Officer der TON Strategy Company. "Mit unseren eingesetzten $TON-Reserven generiert das Unternehmen wiederkehrende On-Chain-Erträge, die wir zum Rückkauf von Aktien verwenden können, wenn diese unter dem NAV gehandelt werden. Dieser wertsteigernde Ansatz Staking-Erträge rein, Rückkäufe raus unterstreicht unseren langfristigen Fokus auf den Shareholder Value."

Zum 26. September betrug der Treasury Asset Value (TAV) pro Aktie 10,37 USD1; die Barbestände beliefen sich auf 56,6 Mio. USD und die Anzahl der Aktien betrug insgesamt etwa 61 Mio.

Diese Aktivitäten basieren auf der Fokussierung des Unternehmens auf $TON, der nativen Kryptowährung, die direkt in die Plattform von Telegram mit einer Milliarde Nutzern integriert ist. Über integrierte Wallets, Apps und Spiele können Nutzer Werte so einfach wie Nachrichten versenden, und Entwickler können auf dem Netzwerk aufbauende Dienste erstellen. Diese Integration macht $TON zu einem der wenigen digitalen Vermögenswerte, die über eine gängige soziale Anwendung sofort weltweit verbreitet werden können. Die TON Strategy Company bietet öffentlichen Marktzugang zu diesem Ökosystem und ermöglicht Anlegern ein reguliertes Engagement in dessen langfristigem Wachstum.

Über TON Strategy Company

Die TON Strategy Company (Nasdaq: TONX) konzentriert sich auf die Akkumulation von $TON der nativen Kryptowährung der Telegram-Plattform mit einer Milliarde Nutzern für langfristige Investitionen, unabhängig davon, ob diese durch den Einsatz von Erlösen aus Kapitalbeschaffungsmaßnahmen, Staking-Prämien oder durch Käufe auf dem offenen Markt erworben wurden. Das Unternehmen strebt an, seine $TON-Bestände stetig zu erweitern, $TON einzusetzen und die Entwicklung einer tokenisierten Wirtschaft innerhalb von Telegram zu unterstützen.

Darüber hinaus betreibt das Unternehmen weiterhin bestehende Geschäftsbereiche, darunter MARKET.live, eine Livestream-Shopping-Plattform für mehrere Anbieter, und LyveCom, einen KI-gestützten Social-Commerce-Innovator, der es Marken und Händlern ermöglicht, Omnichannel-Livestream-Shopping-Erlebnisse über Websites, Apps und soziale Plattformen hinweg anzubieten.

Treasury Asset Value je Aktie

Das Management ist der Ansicht, dass der TAV pro Aktie nützliche Informationen und Einblicke in die operative Leistung des Unternehmens liefert. Die Darstellung dieser Kennzahl sollte zusätzlich zu den Finanzergebnissen des Unternehmens betrachtet werden und ist nicht als Ersatz für die Finanzinformationen gedacht, die gemäß GAAP erstellt und präsentiert werden und in den SEC-Unterlagen des Unternehmens enthalten sind. Der TAV pro Aktie sollte nur von erfahrenen Anlegern verwendet werden, die seinen begrenzten Zweck und seine Einschränkungen verstehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich Aussagen zu den Staking-Aktivitäten des Unternehmens, dem Aktienrückkaufprogramm, dem NAV, den Staking-Umsatzprognosen, der Strategie und anderen Initiativen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen, und die gemeldeten Ergebnisse sollten nicht als Indikator für die zukünftige Leistung angesehen werden. Wichtige Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse oder Ergebnisse beeinflussen können, sind unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit $TON, einschließlich erheblicher Volatilität und begrenzter Liquidität, sowie der Digital Asset-Branche im Allgemeinen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Kapitalallokationsstrategie und sein Staking-Programm erfolgreich umzusetzen; der Zeitpunkt und der Erfolg der Integration von KI-Commerce; sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, im Quartalsbericht auf Formular 10-Q für das am 30. Juni 2025 endende Quartal und in den nachfolgenden Einreichungen bei der SEC dargelegt sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

1 Der TAV pro Aktie wird berechnet als die Summe des Gesamtmarktpreises der $TON-Bestände des Unternehmens zuzüglich der Barbestände des Unternehmens, geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Stammaktien und vorfinanzierten Optionsscheine des Unternehmens, und wurde am 26. September 2025 um 1 Uhr ET unter Verwendung des CoinMarketCap-Preises für $TON von 2,66 USD berechnet. Das Unternehmen hatte zum 26. September 2025 59.557.137 Stammaktien und 1.677.996 vorfinanzierte Optionsscheine im Umlauf.

