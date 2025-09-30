Künstliche Intelligenz (KI) revolutioniert derzeit die Arzneimittelentwicklung, indem sie gewaltige Datenmengen in kürzester Zeit auswertet und klinische Studien deutlich zielgerichteter gestaltet. Moderne KI-Systeme ermöglichen es, Wirkstoffkandidaten passgenau auszuwählen und den potenziellen Therapieerfolg mit hoher Genauigkeit zu prognostizieren. Unternehmen wie NetraMark setzen diese Technologien bereits gewinnbringend ein. Auch Akteure wie D-Wave und Palantir zählen zu den Vorreitern der neuen KI-getriebenen Wirtschaft und verzeichnen Kurssteigerungen von über 1.000 %. Die Erwartungen an weiteres Wachstum kennen kaum Grenzen. Mit dem Einzug der Quantencomputertechnologie beginnt zudem ein neues Kapitel der ultraschnellen Datenverarbeitung. Für vorausschauende Anleger eröffnen sich dadurch attraktive Einstiegsgelegenheiten in dynamisch expandierende Zukunftsmärkte. Wer frühzeitig auf die richtigen Player setzt, kann von diesem Wandel überdurchschnittlich profitieren.Den vollständigen Artikel lesen ...
