Zürich, 30. September 2025 - Bystronic gibt die Ernennung von Wilfried de Backer zum Chief Service Officer mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 bekannt. Er wird an CEO Domenico Iacovelli berichten und Mitglied der Geschäftsleitung sein. Er tritt die Nachfolge von Eamon Doherty an, der das Unternehmen Anfang September verlassen hat.
Leiter Global Marketing/Unternehmenskommunikation, ESG-Beauftragter
2205218 30.09.2025 CET/CEST