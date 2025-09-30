Bystronic AG / Schlagwort(e): Personalie

Wilfried de Backer neuer Chief Service Officer von Bystronic



30.09.2025 / 06:30 CET/CEST





Zürich, 30. September 2025 - Bystronic gibt die Ernennung von Wilfried de Backer zum Chief Service Officer mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 bekannt. Er wird an CEO Domenico Iacovelli berichten und Mitglied der Geschäftsleitung sein. Er tritt die Nachfolge von Eamon Doherty an, der das Unternehmen Anfang September verlassen hat.



Wilfried de Backer arbeitete zuvor bei Rieter AG, einem Hersteller von Textilmaschinen, wo er als Senior Vice President, After Sales Operations tätig war. Zuvor war er General Manager of Spare Parts Delivery bei General Electric Service in der Schweiz und Director of Manufacturing Operations bei Alstrom Power in den USA.



«Wilfrieds Erfahrung in der Verbesserung von Serviceleistungen, Lieferzeiten und Kundenzufriedenheit wird für Bystronic eine grosse Bereicherung sein. Wir sind zuversichtlich, dass wir unter seiner Führung das Serviceniveau für unsere weltweiten Kunden weiter verbessern können», sagte Domenico Iacovelli, CEO von Bystronic.



Medienmitteilung (PDF)

Bei Rückfragen: Leiter Global Marketing/Unternehmenskommunikation, ESG-Beauftragter

Michael Präger

Mobile +41 79 870 01 43

michael.praeger@bystronic.com

