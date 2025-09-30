Anzeige / Werbung

In den Industrieländern nimmt die Zahl der Nervenkrankheiten in den letzten Jahrzehnten beständig zu.

Ursächlich dafür sind zahlreiche Faktoren - dazu zählen etwa das steigende Durchschnittsalter der Bevölkerung, höhere Schadstoffkonzentrationen in Lebensmitteln, ungesunde Lebensgewohnheiten sowie deutlich verbesserte Diagnosemöglichkeiten mithilfe der modernen Medizin. Zu den chronisch-entzündlichen Erkrankungen des Nervensystems gehört auch die Multiple Sklerose (MS). Bei dieser Krankheit greift das fehlgeleitete Immunsystem irrtümlich das zentrale Nervensystem an, das sich aus Gehirn und Rückenmark zusammensetzt. Abhängig vom individuellen Krankheitsverlauf treten unter anderem Gedächtnisstörungen, Koordinationsschwierigkeiten und eine Schwächung der Muskulatur auf.



Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!



Multiple Sklerose in Deutschland

In Deutschland erkranken statistisch gesehen rund drei von 1.000 Menschen an der chronisch-entzündlichen Nervenkrankheit Multiple Sklerose (MS). Nach Angaben der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) sind somit etwa 280.000 Menschen bundesweit betroffen. Auffällig ist, dass Frauen zwei- bis dreimal so häufig wie Männer an MS erkranken. Die Erkrankung macht sich meist schon in einem Alter zwischen 20 und 40 Jahren bemerkbar. Global gesehen leben laut der Multiple Sclerosis International Federation (MSIF) mehr als 2,8 Millionen Menschen mit dieser Krankheit. Aufgrund des medizinischen Fortschritts ist die Diagnoserate in westlichen Ländern höher als in vielen anderen Regionen der Welt.

Multiple Sklerose Medikament mit Milliardenumsatz

Im Jahr 2024 belief sich der weltweite Umsatz mit Medikamenten zur Behandlung von Multiple Sklerose auf rund 21,1 Milliarden US-Dollar. Branchenanalysten prognostizieren bis 2032 nahezu eine Verdopplung dieses Werts auf etwa 39 Milliarden US-Dollar, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 7,9% entsprechen würde. Mit einem Umsatzanteil von rund 48% entfällt knapp die Hälfte des globalen Marktes dabei auf die Vereinigten Staaten von Amerika. Das derzeit erfolgreichste Präparat auf dem Markt stammt vom Pharmaunternehmen Roche: Ocrevus (Wirkstoff: Ocrelizumab). Mit diesem erzielte der Konzern im Jahr 2024 einen Umsatz von etwa 7,6 Milliarden US-Dollar (USD) bzw. 6,7 Milliarden Schweizer Franken (CHF).

Damit generiert Ocrevus mehr als ein Drittel des gesamten weltweiten Umsatzes im Bereich der MS-Therapeutika und ist zugleich das umsatzstärkste Produkt von Roche - es macht rund 11% des Konzernumsatzes aus. Allerdings läuft der Patentschutz für Ocrevus in Europa Ende 2028 und in den USA im Jahr 2029 aus und bisherige Versuche, durch Produktmodifikationen oder neue Studien eine Patentverlängerung zu erreichen, blieben erfolglos - zuletzt auch in einer Phase-III-Studie. Aus diesem Grund ist die Unternehmensführung bereits aktiv auf der Suche nach einem Nachfolgeprodukt - möglicherweise mit Blick auf dieses Unternehmen:

Patentanträge gestellt von BioNxt Solutions

Ein möglicher Kandidat für die Zeit nach Ocrevus könnte vom Biowissenschaftsunternehmen BioNxt Solutions (WKN: A3D1K3 | ISIN: CA0909741062 | Ticker-Symbol: BXT) kommen. Dieses Unternehmen entwickelte in den letzten Jahren mit BNT23001 eine innovative sublinguale Schmelzformulierung des Wirkstoffes Cladribin. Cladribin ist bereits in Tablettenform (z. B. Mavenclad®) bei hochaktiver schubförmiger MS zugelassen und wird entsprechend auch angewendet. Doch im Vergleich zum Wettbewerb setzt das Biotech-Unternehmen BioNxt nicht auf Tabletten oder Injektionen, sondern auf die Wirkstoffaufnahme über die Mundschleimhaut.

Diese neue Darreichungsform zielt darauf ab, die Bioverfügbarkeit zu verbessern, die Einnahme für den Patienten zu erleichtern und die Therapietreue zu erhöhen. Nicht nur - aber insbesondere - für Menschen mit Schluckbeschwerden oder einer Abneigung gegen Tabletten wäre dies eine deutliche Verbesserung der ohnehin bereits eingeschränkten Lebensqualität. BioNxt Solutions hat auf den wichtigsten pharmazeutischen Absatzmärkten Patentanträge für seine Darreichungsform eingereicht. Bei erfolgreichem Studienverlauf könnte das Unternehmen während des voraussichtlich patentfreien Zeitraums von Ocrevus mit seinem Produkt auf den Markt kommen - vorausgesetzt, die Patente werden auch erteilt.

Übernahme wegen Hauptprodukt BNT23001?

Entsprechend würden auch die Begehrlichkeiten der bisherigen Hauptakteure Novartis, Biogen und Merck an dem kanadischen Unternehmen steigen und dieses wird entweder aufgekauft oder es wird eine Kooperation angestrebt, um das Produkt international vermarkten zu dürfen. Doch nicht nur die sublinguale Schmelzformulierung von Cladribin bei der Behandlung von Multiple Sklerose (MS) in Form von BNT23001 ist interessant.

BioNxt Solutions will mit seiner Dünnfilmformulierung als Plattformtechnologie etablieren und damit auch andere Wirkstoffe für die sublinguale Verabreichung entwickeln. Dieser Schritt ist sogar noch viel interessanter, denn über diese Verabreichungsform könnten bereits abgelaufene oder vor dem Ablauf stehende Patente neu erteilt werden. Neben der verbesserten und schnelleren Arzneimittelaufnahme beim Patienten versprechen sich die Wissenschaftler zudem weniger Nebenwirkungen. Diese logische Annahme der Forscher ergibt sich daraus, dass wenn der Wirkstoff direkt über die Mundschleimhaut in den Blutkreislauf gelangt, weniger Zusatzstoffe zur Vermeidung des vorherigen Wirkstoffabbaus durch Magensäure und Leber benötigt werden. Auch die Dosierung des Wirkstoffes kann so verringert werden, da auch der vorzeitige Abbau des Wirkstoffes durch die menschlichen Entgiftungsorgane verringert wird.

Gerade dieser Aspekt - die Entlastung der Entgiftungsorgane Darm, Magen, Leber und Niere - verringert das Risiko des späteren Versagens der Organe durch eine Überlastung selbiger und daraus resultierender Folgeerkrankungen deutlich.

Fazit

Sollte es BioNxt Solutions gelingen, BNT23001 erfolgreich durch die klinischen Studien zu bekommen, eröffnet sich ein milliardenschwerer Markt - mit entsprechendem Potenzial für die Bewertung des Unternehmens. Investoren sollten daher die Entwicklung in den kommenden Monaten aufmerksam verfolgen und sich ein tieferes Bild von BioNxt Solutions verschaffen.

Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Tailerstone Limited sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Tailerstone Limited (nachfolgend "Relevante Personen") ggf. künftig Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen halten oder auf steigende oder fallende Kurse setzen werden und somit ggf. künftig ein Interessenskonflikt entstehen kann. Die Relevanten Personen behalten sich dabei vor, jederzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei unter Umständen den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Die Tailerstone Limited ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Tailerstone Limited für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.



Risikohinweis

Die Tailerstone Limited bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf derfinanzinvestor.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Tailerstone Limited und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Tailerstone Limited und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen.



Nutzungsbedingungen

Die Tailerstone Limited ist für die Aussendung der Informationen, die von Dritten bezogen werden, auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Ebenso ist die Tailerstone Limited bei der Versendung von Informationen per E-Mail über das Internet auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Die Tailerstone Limited übernimmt daher keine Gewährleistung für zeitweilige oder dauerhafte Unterbrechungen des E-Mail-Informationsdienstes.

Die von der Tailerstone Limited veröffentlichten und versandten Informationen entstammen unterschiedlichen Quellen. Die Tailerstone Limited übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Pünktlichkeit der genannten und versandten Informationen.

Die genannten und versandten Informationen stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Wertpapiere, Indizes, Derivate oder Geldmarktinstrumente dar. Der Benutzer erkennt an, dass der Tailerstone Limited mit den Portal- und E-Mail-Informationsdiensten keine Anlageberatung im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren, Indizes, Derivaten, Geldmarkt- oder sonstigen Finanzmarktinstrumenten leistet.

Die Tailerstone Limited haftet nicht für mittelbare Schäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, die durch die Benutzung der Informationsdienste der Tailerstone Limited entstehen.

Die Tailerstone Limited behält sich das Recht vor, die Informationsdienste durch neue Angebote oder Zahlungsmöglichkeiten zu erweitern oder zu verändern, sowie die Informationsdienste einzuschränken oder ganz oder teilweise einzustellen.

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, sofern die Haftung für den Schaden aufgrund einer grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Vertragsverletzung der Tailerstone Limited, ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen oder auf arglistigem Verschweigen eines Mangels oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft beruht. Ausgenommen von der Beschränkung ist ferner die Haftung für Verletzungen des Körpers, der Gesundheit oder des Lebens.

Impressum

Informationen gem. § 5 Telemediengesetz und § 55 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag (RStV)

Die Seite www.derfinanzinvestor.de wird bereitgestellt durch die Tailerstone Limited.

Anschrift:

Tailerstone Limited

Sea Forest Court Shop No.8

Potamos Germasoyias

4047 Limassol

Cyprus

Kontakt per E-mail:

info [at] tailerstone.com



Geschäftsführer:

Direktor: Sven Ferber

Handelsregisternummer: HE417555

Sitz der Gesellschaft: Limassol



Verantwortlich für den Inhalt:

(verantwortlich i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV)

Redaktion:

Sven Ferber

Stefan Bode

Alfred Laugeberger

Die o.g. Verantwortlichkeiten gelten für die Seite www.derfinanzinvestor.de. Für weitere Portale/Portalangebote der Tailerstone Limited bestehen gesonderte Regelungen. Den Verantwortlichen für den Inhalt dieser Angebote können Sie dem jeweiligen Impressum entnehmen.



Rechtshinweis:

© Copyright Tailerstone Limited

Die Inhalte sind urheberrechtlich, als wesentliche Teile von Datenbanken oder als sonstige gewerbliche Schutzrechte geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Insbesondere dürfen Nachdrucke, öffentliches Zugänglichmachen, insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetangebote und Online-Dienste sowie Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art, z.B. CD-ROM, DVD-ROM usw., auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Tailerstone Limited erfolgen. Die Modifikation, Reproduktion oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung durch die Betreiberin ist untersagt. Das automatische Abrufen oder Auslesen (Ausparsen) der von der Tailerstone Limited zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Tailerstone Limited erlaubt. Die Tailerstone Limited haftet nicht für unverlangt übermittelte Fotos, Inhalte, Manuskripte etc. Für Inhalte von Webseiten, auf die durch einen Link verwiesen wird und Inhalte, die ausdrücklich z.B. mittels Urhebervermerk oder entsprechendes Branding als fremde Inhalte gekennzeichnet sind, übernimmt die Tailerstone Limited keine Haftung

Enthaltene Werte: CA0909741062