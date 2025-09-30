The following instruments on XETRA do have their first trading 30.09.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 30.09.2025
Aktien
1 AU000000APE3 Eagers Automotive Ltd.
2 AU000000OFX5 OFX Group Ltd.
3 CA13536V1076 Canadian Banc Corp.
4 AU0000016560 Invictus Energy Ltd.
5 US5809071039 McGraw Hill Inc.
6 US76655K1034 Rigetti Computing Inc.
7 AU000000WWI4 West Wits Mining Ltd.
8 AU0000421893 Arizona Lithium Ltd.
9 US29350E2037 Lunai Bioworks Inc.
10 AU0000421851 Prairie Lithium Ltd.
Anleihen/ETF
1 XS3195042224 Heineken N.V.
2 US629377DC38 NRG Energy Inc.
3 US629377DD11 NRG Energy Inc.
4 XS3195126084 Volkswagen Bank GmbH
5 XS3193906180 Alliander N.V.
6 US10554TAJ43 Braskem Netherlands Finance B.V.
7 US10554TAH86 Braskem Netherlands Finance B.V.
8 USN15516AF97 Braskem Netherlands Finance B.V.
9 USN15516AD40 Braskem Netherlands Finance B.V.
10 USN15516AB83 Braskem Netherlands Finance B.V.
11 US12592BAV62 CNH Industrial Capital LLC
12 USG4023LAD31 Golar LNG Ltd.
13 USQ67949AD17 Nickel Industries Ltd.
14 XS3194049295 SGSP (Australia) Assets Pty Ltd.
15 XS3196024296 Aroundtown SA
16 NO0013671115 International Petroleum Corp.
17 NO0013671107 International Petroleum Corp.
18 IT0005671273 Italien, Republik
19 XS3194153352 Lettland, Republik
20 XS3145729557 PostNL N.V.
21 US91282CPA35 United States of America
22 XS3195043891 Heineken N.V.
23 XS3195038206 Heineken N.V.
24 XS3183178527 Mitsubishi Estate Co. Ltd.
25 FI4000592340 Oma Säästöpankki Oyj
26 US756109CW23 Realty Income Corp.
27 XS3195124204 Volkswagen Bank GmbH
28 XS3195126837 Volkswagen Bank GmbH
29 DE000HEL4AP2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
30 DE000HEL4AQ0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
31 IE00059GZ051 SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF
32 IE000Q4EBR54 SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 30.09.2025
Aktien
1 AU000000APE3 Eagers Automotive Ltd.
2 AU000000OFX5 OFX Group Ltd.
3 CA13536V1076 Canadian Banc Corp.
4 AU0000016560 Invictus Energy Ltd.
5 US5809071039 McGraw Hill Inc.
6 US76655K1034 Rigetti Computing Inc.
7 AU000000WWI4 West Wits Mining Ltd.
8 AU0000421893 Arizona Lithium Ltd.
9 US29350E2037 Lunai Bioworks Inc.
10 AU0000421851 Prairie Lithium Ltd.
Anleihen/ETF
1 XS3195042224 Heineken N.V.
2 US629377DC38 NRG Energy Inc.
3 US629377DD11 NRG Energy Inc.
4 XS3195126084 Volkswagen Bank GmbH
5 XS3193906180 Alliander N.V.
6 US10554TAJ43 Braskem Netherlands Finance B.V.
7 US10554TAH86 Braskem Netherlands Finance B.V.
8 USN15516AF97 Braskem Netherlands Finance B.V.
9 USN15516AD40 Braskem Netherlands Finance B.V.
10 USN15516AB83 Braskem Netherlands Finance B.V.
11 US12592BAV62 CNH Industrial Capital LLC
12 USG4023LAD31 Golar LNG Ltd.
13 USQ67949AD17 Nickel Industries Ltd.
14 XS3194049295 SGSP (Australia) Assets Pty Ltd.
15 XS3196024296 Aroundtown SA
16 NO0013671115 International Petroleum Corp.
17 NO0013671107 International Petroleum Corp.
18 IT0005671273 Italien, Republik
19 XS3194153352 Lettland, Republik
20 XS3145729557 PostNL N.V.
21 US91282CPA35 United States of America
22 XS3195043891 Heineken N.V.
23 XS3195038206 Heineken N.V.
24 XS3183178527 Mitsubishi Estate Co. Ltd.
25 FI4000592340 Oma Säästöpankki Oyj
26 US756109CW23 Realty Income Corp.
27 XS3195124204 Volkswagen Bank GmbH
28 XS3195126837 Volkswagen Bank GmbH
29 DE000HEL4AP2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
30 DE000HEL4AQ0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
31 IE00059GZ051 SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF
32 IE000Q4EBR54 SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF
© 2025 Xetra Newsboard