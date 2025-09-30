EQS-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Kooperation

Die Baader Bank weitet ihr Research-Angebot aus und intensiviert die bestehende Zusammenarbeit mit dem französischen Research-Anbieter AlphaValue SA. Ab dem 1. Oktober 2025 ermöglicht die Kooperation langfristig ein optimiertes Research-Angebot für institutionelle und professionelle Investoren. "Mit der neu gestalteten Kooperation vereinen beide Häuser ihre Research-Kompetenzen und bilden die Grundlage für ein kompetitives und zukunftsgerichtetes Research-Offering", erläutert Pierre-Yves Gauthier, Mitgründer und CEO von AlphaValue. Die Stärkung der Zusammenarbeit der beiden Institute bietet den gemeinsamen Kunden viele Vorteile. Diese profitieren von nun an von einer noch größeren und umfangreicheren Research-Plattform und sind dadurch Teil eines Netzwerks für Corporate Access im globalen Kontext. Die Baader Bank bietet Unternehmen den Zugang zu Investoren - weltweit und nach individuellen Bedürfnissen. Das Angebot richtet sich an kleine, mittlere und große Unternehmen - sowie an nicht-börsennotierte Unternehmen. Parallel zum Ausbau des Research-Angebots mit Alpha Value hat die Baader Bank zudem auch ein Research-Agreement mit der Erste Group getroffen, das die bereits seit Oktober 2024 bestehende Kooperation intensiviert. Beide Institute werden künftig ihr Research-Angebot bündeln und ihren jeweiligen Kunden ganzheitlich anbieten. Statt bisher 600 gecoverten Unternehmen, umfasst das Research-Angebot künftig insgesamt 750 Werte mit Fokus auf die DACH-Region und Pan-Europa, ergänzt um vor allem die osteuropäische Region. Ausweitung der Kooperation mit der Erste Group Die Baader Bank und die Erste Group kooperieren bereits im Kapitalmarkt- und Handelsgeschäft. Die Zusammenarbeit fokussiert auf Aktivitäten im Equity-Capital-Markets-Geschäft, den Primärmarktvertrieb und Deal Execution Services in Europa und Nordamerika. Hinzu kommt jetzt eine Ausweitung der Kooperation im Bereich des Research-Angebots für institutionelle Kunden. "Unsere Zusammenarbeit mit der Baader Bank schafft für beide Institute einen wichtigen Mehrwert. Dadurch können wir unseren jeweiligen Kunden gemeinsam ein optimiertes Research-Angebot bieten und unsere Marktstellung ausbauen", so Ingo Bleier, Chief Corporates and Markets Officer, Erste Group. Die Bündelung der Angebote ermöglicht es einer Vielzahl von internationalen Investoren künftig die Research-Plattform der Baader Bank zu nutzen. Auch Dienstleistungen rund um das Kapitalmarktgeschäft und Investoren-Konferenzen werden damit für eine breitere Investorengruppe zugänglich. Ebenso erhalten die gecoverten Unternehmen einen noch größeren Zugang zu Investoren aus Osteuropa, Westeuropa, Nordamerika, Südafrika, Australien, Neuseeland, Singapur, Hong Kong und anderen Teilen Asiens. "Mit der zweistufigen Optimierung unseres Research-Angebots bauen wir unsere Marktposition im Bereich Research konsequent aus und setzen auf wichtige Cross-Selling-Potenziale für unser ECM-Geschäft. Unsere vertrauensvolle und sehr gute Zusammenarbeit mit AlphaValue sowie auch die jüngere Kooperation mit der Erste Group haben wichtige Synergien ermöglicht und bieten auch künftiges Potenziale in den Bereichen Research und Kapitalmarktgeschäft - mit einem Fokus auf Expertise und Kundenmehrwert", betont Oliver Riedel, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Baader Bank. Mit der klaren Positionierung der Baader Bank im ECM- und Research-Geschäft betont die Baader Bank ihren hohen Qualitätsanspruch an das eigene Dienstleistungsversprechen gegenüber ihren Partnern und Kunden und ihre Expertise im Kapitalmarktgeschäft. Für weitere Informationen und Medienanfragen: Marlene Constanze Hartz

Über die Baader Bank AG:

Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten den besten Zugang zum Kapitalmarkt - sicher, automatisiert und skalierbar. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und ca. 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Baader Bank im Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv.



