Der deutsche Leitindex steht erneut vor einem Start in den Handel ohne größere Impulse. Die Marktteilnehmer zeigen sich weiterhin zurückhaltend vor einem möglichen US-Shutdown und der bevorstehenden Berichtssaison. Im Kongress muss spätestens am Mittwoch eine Einigung zum amerikanischen Haushalt erzielt werden.Indes präsentieren sich die Edelmetalle weiterhin in einer extrem starken Verfassung. Am Morgen erreichte Gold bei 3.867 Dollar je Feinunze ein neues Rekordhoch. Im Jahresverlauf liegt das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär