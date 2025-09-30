THUNDER BAY, ON / ACCESS Newswire / 29. September 2025 / Clean Air Metals Inc. ("Clean Air Metals" oder das "Unternehmen") (TSXV:AIR)(FWB:CKU)(OTCQB:CLRMF) gibt bekannt, dass es seinen ungeprüften konsolidierten Zwischenabschluss und die Management Discussion and Analysis (MD&A) für den am 31. Juli 2025 endenden Sechsmonatszeitraum eingereicht hat. Die Dokumente können unter www.sedarplus.ca eingesehen werden.

Finanzielle Highlights

- Gesamtvermögen zum 31. Juli 2025 in Höhe von 36.946.848 $

- Gesamtbarvermögen zum 31. Juli 2025 in Höhe von 2.479.746 $

- Betriebskapitaldefizit zum 31. Juli 2025 in Höhe von 1.017.202 $

- Eigenkapital zum 31. Juli 2025 in Höhe von 33.337.146 $

Während der sechs Monate zum 31. Juli 2025 hat das Unternehmen 620.396 $ an Kosten für Explorationsaktivitäten im Projekt TBN aufgewendet. Die wichtigsten Tätigkeiten des Managementteams des Unternehmens in diesem Quartal konzentrierten sich auf die Entwicklung von Explorationszielen in der Escape-Lagerstätte in der Tiefe sowie anschließend auf den Beginn eines Bohrprogramms zur Erprobung des ersten Ziels. Die Analyseergebnisse (Assays) des ersten Bohrlochs werden Mitte des dritten Quartals des Geschäftsjahres erwartet. Zudem wurde mit der Arbeit an der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) für Thunder Bay North begonnen, unter Einbeziehung ausgewählter externer Berater. Die Studie wird ein Toll-Milling-Szenario skizzieren, das auf einen Minenplan mit höherwertigem Material in den Current- und Escape-Lagerstätten ausgerichtet ist. Die Fertigstellung der Studie wird innerhalb des dritten Quartals des Geschäftsjahres erwartet.

Finanzübersicht

Für die drei Monate zum Für die sechs Monate zum 31. Juli 2025 31. Juli 2024 31. Juli 2025 31. Juli 2024 Betriebsaufwendungen $ 400.205 $ 1.437.180 $ 752.774 $ 2.300.444 Nettoverlust und Gesamtverlust (365.892 ) (1.425.964 ) (589.533 ) (2.289.228 ) Verlust pro Aktie - Unverwässert und verwässert $ (0,00 ) $ (0,01 ) $ (0,00 ) $ (0,01 ) 31. Juli 2025 31. Januar 2025 Gesamtvermögen $ 36.946.848 $ 37.908.937 Gesamtverbindlichkeiten 3.609.702 4.017.254 Gesamtes Eigenkapital $ 33.337.146 $ 33.891.683

Ausführliche Informationen zu den Finanzberichten und Betriebsergebnissen für den am 31. Juli 2025 endenden Sechsmonatszeitraum sind in den ungeprüften konsolidierten Zwischenabschlüssen des Unternehmens mit den dazugehörigen Erläuterungen und der Management Discussion and Analysis (MD&A) enthalten, die auf SEDAR+ unter https://pr.report/bynq verfügbar sind.

Über Clean Air Metals

Clean Air Metals ist ein Erschließungs- und Explorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Vorzeigeprojekt für kritische Minerale Thunder Bay North ("TBN") vorantreibt, welches sich 40 km nordöstlich von Thunder Bay in Ontario befindet. Das Projekt TBN, das über eine Straße zugänglich ist und an eine bestehende Infrastruktur angrenzt, beherbergt zwei (2) Lagerstätten - die Lagerstätten Current und Escape, die nur 2,5 km voneinander entfernt liegen. Zusammen enthalten die Lagerstätten eine angedeutete Mineralressource von 13,8 Mio. t mit 2,4 Mio. Unzen Pt-Äq. (technischer Bericht zum Projekt Thunder Bay North, Ontario, Kanada, NI43-101, SLR Consulting Canada Ltd, 19. Juni 2023), mit bedeutendem Erweiterungspotenzial in vertikaler Richtung.

Das Projekt TBN ist als eine der seltenen vorrangigen Platinressourcen außerhalb von Südafrika in einer stabilen und bergbaufreundlichen Jurisdiktion gelegen und profitiert von langjährigen Beziehungen zu den einheimischen First Nations. Mit seinem bewährten technischen Team ist Clean Air Metals dazu entschlossen, die Ressourcen auf dem Projekt TBN zu erweitern und einen langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Soziales Engagement

Clean Air Metals Inc. erkennt an, dass das Projekt für kritische Minerale Thunder Bay North in einem Gebiet liegt, das von dem Robinson-Superior-Abkommen von 1850 erfasst ist und die Territorien der Fort William First Nation, Red Rock Indian Band, Biinjitiwabik Zaaging Anishinabek und Kiashke Zaaging Anishinaabek umfasst. Clean Air Metals erkennt ferner die Beiträge der Métis Nation of Ontario, Region 2 und der Red Sky Métis Independent Nation zu der reichen Geschichte unseres Gebietes an.

Das Unternehmen schätzt die Möglichkeit, in diesen Territorien zu arbeiten, und verbleibt engagiert in Bezug auf Anerkennung und Respekt gegenüber denen, die seit frühester Zeit auf dem Land gelebt, es durchquert und sich dort versammelt haben. Clean Air Metals verpflichtet sich dazu, das indigene Erbe umsichtig zu behandeln und bekennt sich zu seinen Verpflichtungen, mit den First Nations, Métis und Inuit auf Basis der Grundsätze des gegenseitigen Vertrauens, des Respekts, der Gegenseitigkeit und der Zusammenarbeit im Geist der Versöhnung eine respektvolle Beziehung zu bilden, zu pflegen und anzuregen.

Für das BOARD OF DIRECTORS

"Mike Garbutt"

Mike Garbutt, CEO von Clean Air Metals Inc.

Treten Sie mit uns auf X/ Facebook/ https://pr.report/emzl in Verbindung.

Besuchen Sie www.cleanairmetals.ca für weitere Informationen oder kontaktieren Sie:

Mia Boiridy

Director of Communications and Investor Relations

250-575-3305

mboiridy@cleanairmetals.ca

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis

Die hierin enthaltenen Informationen enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Informationen, die auf Annahmen des Managements, Prognosen zukünftiger Ergebnisse und Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen beruhen. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen, sind keine Aussagen über historische Fakten und können "zukunftsgerichtete Aussagen" sein. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: politische und regulatorische Risiken im Zusammenhang mit dem Bergbau und der Exploration; Risiken im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung von Börsennotierungen; Risiken im Zusammenhang mit Umweltvorschriften und -haftung; das Potenzial für Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsaktivitäten oder dem Abschluss von Machbarkeitsstudien; die Ungewissheit der Rentabilität; Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Interpretation von Bohrergebnissen, der Geologie, dem Gehalt und der Kontinuität von Mineralvorkommen; Risiken im Zusammenhang mit der inhärenten Ungewissheit von Produktions- und Kostenschätzungen und dem Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben; Ergebnisse von Vormachbarkeits- und Machbarkeitsstudien und die Möglichkeit, dass zukünftige Explorations-, Erschließungs- oder Abbauergebnisse nicht mit den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen; Risiken im Zusammenhang mit Rohstoffpreisschwankungen; und andere Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Aussichten, Konzessionsgebieten und Geschäften des Unternehmens, die an anderer Stelle in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens ausführlich beschrieben werden. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken und Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Investoren werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen eine unangemessene Sicherheit beizumessen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Erwartungen oder Prognosen des Unternehmens abweichen.

