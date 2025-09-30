FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ZIJIN GOLD INT.CO. O.N. 6LU HK0001200002
AB/FROM ONWARDS 30.09.2025
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ZIJIN GOLD INT.CO. O.N. 6LU HK0001200002
AB/FROM ONWARDS 30.09.2025
© 2025 Xetra Newsboard