Der IPO-Markt in Europa entwickelt sich wieder positiv. Nachdem bereits am Montag der Prothesenhersteller Ottobock seine Pläne für ein Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse konkretisiert hat, strebt mit Verisure ein noch größeres Unternehmen an den Kapitalmarkt - allerdings in Stockholm. Am Montag sind weitere Details bekanntgeworden.Die Sicherheitsfirma will Aktien zwischen 12,25 Euro und 13,50 Euro anbieten und strebt eine Bewertung von 12,9 bis 13,9 Milliarden Euro an. Läuft alles nach Plan, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
