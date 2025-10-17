Peinliche Panne bei Verisure: Wenige Handelstage nach dem größten Börsengang in Europa seit etwa drei Jahren hat sich ein Dritter unbefugten Zugriff auf gespeicherte Daten von "Alert Alarm" gesichert. Die noch junge Aktie ging mit einem Minus von gut fünf Prozent aus dem Handel am Börsenplatz in Stockholm.Laut einer Pressemitteilung betrifft das Leck bei "Alert Alarm", ein System eines externen Abrechnungspartners. Verisure hatte das Unternehmen einst übernommen. Immerhin: Das IT-System der betroffenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
