DJ Auto1 eröffnet drei neue Autohero-Produktionszentren

DOW JONES--Der Gebrauchtwagenhändler Auto1 hat drei neue Produktionszentren in Italien, Österreich bzw. den Niederlanden eröffnet. Dort werden künftig zusätzliche Gebrauchtwagen für Autohero, die Endverbrauchermarke der Gruppe, aufbereitet, wie der MDAX-Konzern mitteilte. Auto1 trägt damit der steigenden Kundennachfrage Rechnung.

Die gesamte Produktionskapazität für das Retail-Geschäft liegt damit bei 248.400 Fahrzeugen pro Jahr bei voller Auslastung, das entspricht einem Anstieg von 38 Prozent gegenüber zuvor 179.900 Fahrzeugen pro Jahr. Aktuell werden bereits mehr als 95 Prozent aller Autohero-Fahrzeuge in eigenen Produktionszentren aufbereitet.

Der Standort in Dordrecht in den Niederlanden habe den Betrieb bereits aufgenommen. Die Inbetriebnahme der Produktionszentren im österreichischen Wolkersdorf in und Patrica in Italien ist für Ende 2025 geplant. Das Zentrum in Wolkersdorf ersetzt das bestehende Aufbereitungszentrum in Wien und erhöht der Mitteilung zufolge die Produktionskapazitäten der Gruppe in Österreich erheblich. Die Zahl der Produktionszentren in ganz Europa liegt damit bei zwölf.

Die neuen Produktionszentren haben keinen Einfluss auf den finanziellen Ausblick der Auto1 Group.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2025 02:11 ET (06:11 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.