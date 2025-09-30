Die Daldrup & Söhne AG hat ihren Halbjahresbericht 2025 vorgelegt. Trotz schwacher Konjunktur steigerte der Bohr- und Geothermiespezialist seine Profitabilität und meldet mit 140 Mio. € den höchsten Auftragsbestand der Unternehmensgeschichte. Für die Aktie könnte das neue Fantasie wecken. Im ersten Halbjahr 2025 erzielte Daldrup eine Gesamtleistung von 20,7 Mio. € (Vorjahr: 29,1 Mio. €). Der Rückgang ist vor allem auf Großprojekte im Vorjahr zurückzuführen. Beim Ergebnis zeigt sich jedoch ein anderes Bild: Das EBIT lag bei 2,6 Mio. € (3,0 Mio. €), die Marge kletterte deutlich auf 12,8 % (Vorjahr: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
