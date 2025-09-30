EQS-News: Shelly Group SE
Shelly Group SE expandiert in Wachstumsmarkt Benelux - Renommierter Branchenexperte Twan Huisman zum Region Manager ernannt
Zum Region Manager Benelux wurde Twan Huisman ernannt, ein erfahrener Branchenexperte mit umfassender internationaler Vertriebserfahrung, der die Benelux-Region mit seinem vierköpfigen Team aus den Niederlanden heraus betreuen wird. Zuvor war Twan Huisman Head of Sales bei Athom B.V., dem Unternehmen hinter der Smart-Home-Plattform Homey. Dort leitete er ein spezialisiertes Team und verantwortete die Weiterentwicklung der Vertriebsaktivitäten in den Bereichen B2B und B2C. Besondere Erfolge erzielte Twan Huisman beim Ausbau des Installateursnetzwerks, unter anderem durch die Einführung und Skalierung des Certified Installer Programms sowie den Aufbau eines Partnerportals. Mit seiner Expertise in internationalen Vertriebsstrategien, Partnermanagement und Teamführung wird Huisman maßgeblich dazu beitragen, das Wachstum von Shelly in der Benelux-Region voranzutreiben und die Positionierung im Marktsegment für professionelle Anwender zu stärken.
Benelux gehört zu den wirtschaftlich dynamischen Regionen Europas. Zwischen 2004 und 2022 verzeichneten Belgien, die Niederlande und Luxemburg ein stabiles Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP), das insgesamt rund 55 % betrug und einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von etwa 2 % entspricht. Im Vergleich zum Eurozonen-Durchschnitt, der im selben Zeitraum etwa 1,2 % jährliches Wachstum erreichte, zeigt sich Benelux als robuste und stabile Wirtschaftsregion. Diese starke Wirtschaftsentwicklung schafft ein günstiges Umfeld für Investitionen in innovative Technologien wie Smart Building und IoT. Besonders in Städten und Ballungsräumen der Benelux-Staaten wird durch staatliche Förderungen und europäische Initiativen ein beschleunigtes Wachstum bei intelligenten Gebäude- und IoT-Lösungen verzeichnet, unterstützt unter anderem durch hohe Investitionen und eine wachsende Nachfrage aus dem Immobilien- und Industriesektor.
Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vermarktet IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität und ein hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Remote-Kontrolle und -Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart Building-Lösungen über Mobiltelefone, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern. Zusätzlich zum Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Herstellung der Produkte bei Auftragsfertigern. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Niederlassungen in Deutschland, Bulgarien, Polen und Slowenien sowie in den USA und China ist die Shelly Group weltweit aktiv.
CROSS ALLIANCE communication GmbH
