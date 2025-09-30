© Foto: Revierfoto - RevierfotoHornbach hat neue Zahlen vorgelegt, doch trotz Umsatzwachstum reagierten Anleger enttäuscht und schickten die Aktie deutlich nach unten.Die Aktie der Hornbach Holding ist am Dienstagmorgen deutlich unter Druck geraten. Trotz gestiegener Umsätze im zweiten Geschäftsquartal 2025/26 reagierten Anleger enttäuscht auf die Belastungen durch höhere Personalkosten und ein rückläufiges Ergebnis. Das Papier notiert aktuell bei 95,80 Euro - ein Minus von 7,17 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie dennoch mit rund 31 Prozent im Plus (Stand: 8:00 Uhr, MESZ). Umsatzwachstum setzt sich fort Der Konzernumsatz stieg im zweiten Quartal um 3,0 Prozent auf 1,69 Milliarden Euro. Getrieben wurde das Plus …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE