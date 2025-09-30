EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Fernheizwerk Neukölln AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Fernheizwerk Neukölln AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025
Ort: http://fhw-neukoelln.de/publikationen/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fernheizwerk Neukölln AG
|Weigandufer 49
|12059 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.fhw-neukoelln.de
