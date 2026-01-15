Anzeige
WKN: 576790 | ISIN: DE0005767909
Frankfurt
15.01.26 | 08:02
20,800 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Versorger
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
FERNHEIZWERK NEUKOELLN AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FERNHEIZWERK NEUKOELLN AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
20,80022,00013:57
21,00021,60007:30
Ethische Rendite
15.01.2026 12:49 Uhr
222 Leser
Artikel bewerten:
(1)

F4T: Neuer höchst interessanter Think Tank / Fernheizwerk Neukölln

Alle mal herhören. Eben erreichte mich die Nachricht, dass es seit Jahresbeginn eine neuen und - wie ich finde - höchst interessante Denkfabrik/think tank gibt.

Und da dieser seinen Sitz in Deutschland hat, gehört ein englischer Name inklusive feschem Wortspiel dazu - es geht um den:

Think-and-Do-Tank Finance for Transition - F4T

Ich möchte das aus zwei Gründen hier ansprechen.

Zum einen teilt "F4T" mit mir die Einstellung, dass gewünschte Entwicklungen in der Volkswirtschaft weniger mit "Sonntagsreden/Appellen" oder NGOs mit Agenden, die sich lediglich an die eigene Zielgruppe richten, erreicht werden.

Stattdessen können hier auch Investoren und Finanzmärkte ansetzen.

F4T nennt als konkretes Beispiel die "kommunale Wärmewende". Da kenne ich mich ein bisschen aus, weil ich Aktionär beim "Fernheizwerk Neukölln" (Berlin) bin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...

Ethische Rendite
