Weltraumkommunikation: technotrans liefert High-End-Flüssigkeitskühlung für Satellitenbodenstationen
Sassenberg, 30. September 2025 - Technologische Spitzenleistung für die nächste Stufe der Weltraumkommunikation: technotrans liefert hochpräzise Systeme zur Flüssigkeitskühlung mit einem Auftragsvolumen im einstelligen Millionen-Euro-Bereich an einen etablierten Anbieter von Kommunikationstechnologie. Die innovativen Kühlsysteme kommen in einem Netzwerk mehrerer Satellitenbodenstationen zum Einsatz. Ziel ist die Herstellung einer durchgehend stabilen Datenübertragung bei zukünftigen Weltraummissionen.
"Mit diesem Projekt bewegen wir uns auf höchstem technologischem Niveau und demonstrieren erneut unsere führende Engineering-Kompetenz", sagt Michael Finger, CEO der technotrans SE. "Unser Thermomanagement trägt entscheidend dazu bei, eine zuverlässige Kommunikation über extreme Distanzen von mehreren hunderttausend Kilometern sicherzustellen." Um eine unterbrechungsfreie Datenübertragung ins All zu gewährleisten, werden an mehreren Standorten auf der Erde leistungsfähige Satellitenantennen installiert. Die Hightech-Antennensysteme erfordern äußerst präzise thermische Rahmenbedingungen mit einer Temperaturgenauigkeit von 0,1 Kelvin an allen Standorten weltweit.
Hier kommt die Expertise von technotrans ins Spiel: Das Technologieunternehmen entwickelte ein auf diese komplexen Anforderungen zugeschnittenes Flüssigkeitskühlsystem für die Hochfrequenz-Antennen. Dank intelligenter Regeltechnik sorgt das System jederzeit für exakte Temperaturbedingungen, die ein stabiles Senden und Empfangen von Kommunikationsdaten sicherstellen.
"Präzise Flüssigkeitskühlung gewinnt zunehmend an Bedeutung. Mit unserer tiefgreifenden Erfahrung erschließen wir immer wieder neue zukunftsträchtige Anwendungen", sagt Michael Finger.
Über die technotrans SE:
