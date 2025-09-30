EQS-News: technotrans SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Weltraumkommunikation: technotrans liefert High-End-Flüssigkeitskühlung für Satellitenbodenstationen Millionenauftrag im wachsenden Hightech-Segment gesichert

Präzise Flüssigkeitskühlung für Hochfrequenz-Antennentechnologie

Einsatz im Bodenstationsnetzwerk für die Weltraumkommunikation Sassenberg, 30. September 2025 - Technologische Spitzenleistung für die nächste Stufe der Weltraumkommunikation: technotrans liefert hochpräzise Systeme zur Flüssigkeitskühlung mit einem Auftragsvolumen im einstelligen Millionen-Euro-Bereich an einen etablierten Anbieter von Kommunikationstechnologie. Die innovativen Kühlsysteme kommen in einem Netzwerk mehrerer Satellitenbodenstationen zum Einsatz. Ziel ist die Herstellung einer durchgehend stabilen Datenübertragung bei zukünftigen Weltraummissionen. "Mit diesem Projekt bewegen wir uns auf höchstem technologischem Niveau und demonstrieren erneut unsere führende Engineering-Kompetenz", sagt Michael Finger, CEO der technotrans SE. "Unser Thermomanagement trägt entscheidend dazu bei, eine zuverlässige Kommunikation über extreme Distanzen von mehreren hunderttausend Kilometern sicherzustellen." Um eine unterbrechungsfreie Datenübertragung ins All zu gewährleisten, werden an mehreren Standorten auf der Erde leistungsfähige Satellitenantennen installiert. Die Hightech-Antennensysteme erfordern äußerst präzise thermische Rahmenbedingungen mit einer Temperaturgenauigkeit von 0,1 Kelvin an allen Standorten weltweit. Hier kommt die Expertise von technotrans ins Spiel: Das Technologieunternehmen entwickelte ein auf diese komplexen Anforderungen zugeschnittenes Flüssigkeitskühlsystem für die Hochfrequenz-Antennen. Dank intelligenter Regeltechnik sorgt das System jederzeit für exakte Temperaturbedingungen, die ein stabiles Senden und Empfangen von Kommunikationsdaten sicherstellen. "Präzise Flüssigkeitskühlung gewinnt zunehmend an Bedeutung. Mit unserer tiefgreifenden Erfahrung erschließen wir immer wieder neue zukunftsträchtige Anwendungen", sagt Michael Finger. Weitere Informationen unter: www.technotrans.de Über die technotrans SE: Die technotrans SE ist ein global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. Als integraler Bestandteil der Kundensysteme dienen diese der energetischen Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller technologischer Anwendungen. Mit 17 Standorten ist der Konzern auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Auf Basis der Strategie Future Ready 2025 hat technotrans die 5 Fokusmärkte Plastics, Energy Management (inklusive Elektromobilität, High-Power-Ladestationen und Rechenzentren), Healthcare & Analytics, Print und Laser definiert. Zusätzlich bietet technotrans seinen Kunden ein breites Portfolio an Serviceleistungen, welches unter anderem Installationen, Wartungen, Reparaturen, die 24/7-Ersatzteilbereitstellung und Technische Dokumentationen umfasst. Der Konzern verfügt über 6 Produktionsstandorte in Deutschland sowie jeweils einen Produktionsstandort in China und den USA. Die technotrans SE ist im Prime Standard gelistet (ISIN: DE000A0XYGA7 / WKN: A0XYGA) und beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 238,1 Mio. €.

