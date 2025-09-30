Hannover (ots) -Burger und Kebab sind mehr als nur Fast Food, sie sind längst Teil der deutschen Popkultur und aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Diesen kulinarischen Ikonen widmet Burger King® Deutschland deshalb nun eine ganz besondere Neuheit: den Kebab Style Lover, ein Produkt, das das Beste aus zwei Welten vereint.Der Kebab Style Lover geht über Fusion-Food hinaus: Er ist eine Hommage an all jene Menschen mit Migrationsgeschichte, die mit Engagement, Mut, Unternehmertum und Kulinarik die Gesellschaft in Deutschland bereichert und geprägt haben. Und natürlich vereint er auch die Leidenschaft für gutes Essen."Mit dem Kebab Style Lover feiern wir nicht nur einen einzigartigen Geschmack, sondern auch eine kulinarische Erfolgsgeschichte, die in Deutschland gewachsen ist. Bei Burger King® in Deutschland arbeiten über 25.000 Menschen aus mehr als 120 Ländern, die jeden Tag zu unserem Erfolg beitragen und diese kulturelle Vielfalt unterstreichen. Darauf sind wir sehr stolz", so Yvonne von Eyb, CMO bei Burger King® Deutschland."Fusion-Food ist mehr als nur die Kombination von Zutaten - es ist das Zusammenbringen von Kulturen und Ideen. Der Kebab Style Lover ist das perfekte Beispiel dafür: Er vereint die besten Elemente aus zwei kulinarischen Welten und schafft ein völlig neues Geschmackserlebnis, das die Geschichte beider Produkte feiert", so Tim Lenke, Sr. Manager Product Development & Innovation bei Burger King® Deutschland.Die Kooperation mit Orhan Tançgil: Eine Hommage an Gastfreundschaft und UnternehmertumAlle kennen das ikonische Kebab-Logo, das auf unzähligen Verpackungen und Tüten in ganz Deutschland zu finden ist. Die Herkunft dieses Symbols war lange Zeit unbekannt, doch nun beleuchtet Burger King® Deutschland die Geschichte hinter dem Logo mit einer besonderen Kooperation. Für die visuelle Begleitung des neuen Kebab Style Lover konnte Orhan Tançgil gewonnen werden, der als einer der Erfinder des bekannten Kebab-Logos gilt. Im Zuge dieser Partnerschaft hat er dem ikonischen Motiv einen neuen Look verliehen: Er kreierte ein spezielles Signet, welches das bekannte Kebab-Motiv und den legendären "KING" miteinander verschmelzen lässt."Es ist großartig, dass Burger King® Deutschland die Geschichte hinter dem Logo erzählt und damit all jene würdigt, die dazu beigetragen haben", sagt Tançgil. "Es ist eine Geschichte über Gastfreundschaft, Unternehmertum, Leistung und Gemeinschaft, die wir alle in unseren Nachbarschaften leben. Ich freue mich, dass wir diese Hommage und Würdigung mit so vielen Menschen teilen können."Der Kebab Style Lover ist ab dem 30. September in allen teilnehmenden Burger King® Restaurants in Deutschland erhältlich. Der Launch des neuen Kebab Style Lover wird von einer breit angelegten Kampagne begleitet, im Zentrum der digitalen Kommunikation steht ein Online-Kampagnenfilm, der die Geschichte des Produkts und die Zusammenarbeit mit Orhan Tançgil beleuchtet. Zudem gibt es einen TV-Spot, der mit Burger King®-typischem Augenzwinkern die popkulturelle Relevanz von Kebab und Burger feiert - natürlich gemeinsam mit Orhan Tançgil. Ein besonderes Highlight der Kampagne ist das Wandgemälde (6,50 m x 7,50 m) in Berlin-Kreuzberg, das die visuelle Verschmelzung von Burger und Kebab in einem öffentlichen Kunstwerk darstellt. Dieses Gemälde dient nicht nur als Blickfang, sondern auch als Zeichen der Wertschätzung und Entwicklung der kulinarischen Popkultur in Deutschland.Mehr Informationen unter burgerking.de/kebab-style.Pressekontakt:BURGER KING Deutschland GmbHAnsprechpartner: Daniel PolteTelefon: 0511 / 288 10 788E-Mail: daniel.polte@burgerking.deBurger King® PressebüroAnsprechpartnerin: Christina Kollinger, Lena SteinTelefon: 0172 / 270 16 79E-Mail: burgerking@emanatepr.comOriginal-Content von: BURGER KING Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69466/6128223