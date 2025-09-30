Zürich - Spitch, der international tätige Schweizer Anbieter von Collaborative Agentic AI Lösungen, baut auch in der Schweiz den Kundenkreis in forschem Tempo aus. So hat die BLS AG, das zweitgrösste Verkehrsunternehmen der Schweiz, einen Teil ihres Kundenservices mittels einer vom IT-Dienstleister UMB und Spitch konzipierten KI-Lösung teilweise automatisiert. Die Agentic AI-Plattform von Spitch stellt eine modulare, mikroservice-basierte Plattform ...Den vollständigen Artikel lesen ...
